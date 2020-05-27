С 1 июня в москвичи смогут заниматься спортом без ограничений по расстоянию до 9 утра. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«В принципе, можно заниматься спортом – это и пробежки, и спортивная ходьба, использование роликов. К сожалению, нельзя использовать спортивное оборудование в виде спортивных площадок, скамеек, каких-то специальных спортивных сооружений. При этом у вас нет ограничения по дальности и по расстоянию, и вы можете заниматься спортом до 9 утра. Там специальное есть такое ограничение, оговорка, если вы посмотрели, что именно для спортсменов выделили время – до 9 утра», — сказал он.