Москвичи смогут отслеживать загруженность парков на mos.ru перед совершением прогулок

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель руководителя Аппарата мэра Москвы, министр правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Парки и скверы будут открыты, их можно посещать, но опять же в режиме прогулок. То есть нельзя устраивать пикники, собираться группами, занимать какие-то площадки. То есть можно, в принципе, просто гулять, использовать ролики, самокаты. И, в принципе, будет специальный создан сервис на сайте mos.ru, в приложении «Моя Москва» и в Яндекс.Картах, где вы сможете увидеть загруженность парка. То есть если вы собрались семьей погулять в парк, опять же, попадая в установленный режим, то вы можете ознакомиться на сайте по загруженности парка. И, к сожалению, если в парке очень много людей, – опять же, есть определенные расчетные показатели, – то охрана парка вам может отказать в посещении, если там уже большое количество посетителей пришло до вас», — сказал он. Немерюк подчеркнул, что во время прогулки необходимо ношение маски, при этом перчатки необязательны.