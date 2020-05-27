В России разрешили дистанционную защиту кандидатских и докторских диссертаций. Для этого между членами советов и официальными оппонентами должен быть установлен аудиовизуальный контракт. Доля членов диссертационного совета, который участвует в защите удаленно, не должна превышать две трети от общего числа участников. Об этом говорится в постановлении правительства. Ученая степень в этом случае будет присуждаться по итогам открытого голосования.

Первая защита кандидатской диссертации по новым правилам уже состоялась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы.