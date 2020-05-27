Мэрия Новосибирска просит горожан сообщать о предстоящих массовых мероприятиях. Такое объявление городская администрация разместила в социальных сетях после того, как в центре города прошла вечеринка с участием нескольких десятков человек. Полиция говорит, что уже установила организаторов и некоторых участников. В отношении них составят протоколы, им грозит штраф за нарушение санитарных эпидемиологических правил, а также тишины и покоя граждан. В мэрии добавили, что подобные массовые мероприятия создают угрозу распространения коронавируса.