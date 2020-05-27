Мэрия Новосибирска просит горожан сообщать о предстоящих массовых мероприятиях. Такое объявление городская администрация разместила в социальных сетях после того, как в центре города прошла вечеринка с участием нескольких десятков человек. Полиция говорит, что уже установила организаторов и некоторых участников. В отношении них составят протоколы, им грозит штраф за нарушение санитарных эпидемиологических правил, а также тишины и покоя граждан. В мэрии добавили, что подобные массовые мероприятия создают угрозу распространения коронавируса.
2020-05-27T22:31:33+03:00
2020-05-27T22:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 27 мая 2020
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