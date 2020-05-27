Пропускной режим в Москве продлевается до 14 июня

Вместе с этим со следующей недели в столице вводится второй этап смягчение ограничительного режима. Горожанам разрешат прогулки, не чаще трех раз в неделю и по специальному графику, пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на улицу разрешат выходить людям старше 65 лет. При этом все должны носить маски, в магазинах и еще ряде мест – перчатки. Парки и скверы, кроме «Зарядья», также открываются в столице со следующей недели.