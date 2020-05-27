Новые протесты из-за полицейского насилия вспыхнули в США

Видео насильственного задержания полицией чернокожего жителя города Миннеаполиса, в результате которого мужчина скончался, было опубликовано в интернете. Вчера из-за смерти задержанного в Миннеаполисе вспыхнули протесты, которые полиция жестоко разогнала.

«Я не могу дышать, не убивайте меня», умоляет полицейских чернокожий житель штата Миннесота Джордж Флойд, которого в городе Миннеаполис задержали четверо полицейских в понедельник. Один из офицеров полиции держит ногу на шее Флойда, прижимая к земле — кадры видео жестокого задержания, снятого прохожим, попали сегодня в сеть. Полицейский держал ногу на шее задержанного около семи минут, несмотря на мольбы прохожих перестать это делать, в результате чего 46-летний мужчина в тот же вечер скончался в больнице.

Джорджа Флойда задержали по подозрению в попытке сбыта фальшивой 20-тидолларовой купюры в продуктовом магазине. Во вторник в Миннеаполисе начались протесты против полицейского беспредела в отношении чернокожих, которые переросли в столкновения с полицейскими. Полиция разгоняла протестующих резиновыми пулями, слезоточивыми газом и дымовыми шашками. Вчера же было объявлено об увольнении всех четырех полицейских, принимавших участие в задержании Джорджа Флойда. Обвинения в совершении преступления ни одному из них предъявлены не были — по состоянию на день среды.

По статистике, один из тысячи чернокожих мужчин и подростков в США погибают при задержании полицией. Это в 2,5 раза чаще, чем при задержании полицией белых мужчин и подростков.