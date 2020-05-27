В Минздраве считают, что людей с коронавирусом, но без жалоб, не надо включать в статистику заболеваемости

Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных ведомство.

При выявления вируса при отсутствии жалоб такие случаи в статистику заболеваемости не включаются, это следует из новых методических рекомендаций Минздрава, обнародованных сегодня. Таких инфицированных будут учитывать просто как носителей вируса. До сих пор люди, болеющие без симптомов, все равно считались заболевшими. Массовое тестирование показало, что тех, у кого нет никаких проявлений коронавируса при положительном результате теста, в среднем около 40% от сдавших анализ. Им также необходимо самоизолироваться.

Еще одна важная рекомендация, содержащаяся в опубликованном документе, касается учета смертности пациентов с коронавирусом. В Минздраве призывают всегда указывать COVID-19, либо как заболевание, которое непосредственно привело к кончине, либо как причину, которая могла осложнить течение основного заболевания, которое привело к смерти. Это, считают в ведомстве, позволит получать в итоге более актуальные и детализированные данные. В Минздраве также не рекомендуют использовать формулировки «подозрение на коронавирус» в заключительном диагнозе – его всегда следует уточнять.

В России зафиксировано более 370 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 4 тысячи человек скончались. Согласно данным официальной статистики, смертность в стране из-за вируса в разы ниже, чем в других государствах.