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Эксклюзив Эха 22:02, 27 мая 2020

Московские власти приступают со следующей недели ко второму этапу смягчения карантинных мер

Московские власти приступают со следующей недели ко второму этапу смягчения карантинных мер. Среди прочего, пожилым москвичам и жителям столицы с хроническими заболеваниями разрешат прогулки на улице. Об этом «Эху» сказал первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.
Немерюк напомнил, что для прогулок не требуется оформлять цифровой пропуск, однако, необходимо будет четко соблюдать график выхода на улицу. Этот график можно будет найти на сайте мэрии mos.ru. Также со следующей недели в столице откроются парки и зеленые зоны, кроме «Зарядья». Пропускной режим и некоторые другие меры ограничений сохраняются до 14 июня.



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