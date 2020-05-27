Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США. В документе говорится об объеме в пять с половиной миллиардов кубометров ежегодно. В меморандуме также говорится о поиске новых путей поставок природного газа и развитии газовой инфраструктуры на границе Украины и Евросоюза, — передает агентство Reuters. Киев начал искать альтернативные источники энергоносителей после обострения отношений с Россией.