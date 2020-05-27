Ношение масок и перчаток в Москве со следующей недели станет обязательным при любом выходе из дома

Об этом написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Сегодня глава города подписал указ, который вводит с начала следующей недели второй этап смягчения карантинных мер. В столице откроются парки и зеленые зоны, кроме «Зарядья», можно будет заниматься спортом на свежем воздухе до девяти утра без ограничений. Кроме того, указ разрешает выходить на улицу жителям столицы старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания. Ранее из-за коронавируса столичные власти ввели обязательные требования о самоизоляции в отношении пожилых горожан.

Кроме того, со следующей недели заработают непродовольственные магазины и некоторые предприятия сферы услуг. Однако, по-прежнему пока что будут закрыты кафе, рестораны и салоны красоты. Сергей Собянин пояснил, что для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом москвичам не нужен будет пропуск, однако, он потребуется тем, кто планирует поехать в парки или скверы на транспорте.