Астронавты США прибыли на стартовый комплекс, где должен стартовать новый космический корабль Crew Dragon

Американские астронавты прибыли на стартовый комплекс, где должен стартовать новый космический корабль Crew Dragon. Площадка находится на мысе Канаверал во Флориде. Испытательный полет собираются осуществить астронавты-ветераны Даглас Харли и Роберт Бенкен. Это первый пуск американского пилотируемого корабля с 2011 года когда США прекратили программу полетов многоразовых шаттлов. Новый корабль Crew Dragon построила компания SpaceX предпринимателя Илона Маска.
2020-05-27T21:04:26+03:00
2020-05-27T21:04:32+03:00
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21:04, 27 мая 2020
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