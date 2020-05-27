Цены на нефть отыграли этим вечером часть своего дневного падения. Это произошло после сообщений о разговоре президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Нефть марки Brent в результате поднималась выше отметки в 35 долларов, что на 2% ниже показателей предыдущего дня. Ранее цена на Brent приближалась к 34 долларам за баррель из-за сообщений о росте напряженности в отношениях между США и Китаем. Причиной разногласий стала ситуация вокруг Гонконга.