Цены на нефть отыграли этим вечером часть своего дневного падения. Это произошло после сообщений о разговоре президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Нефть марки Brent в результате поднималась выше отметки в 35 долларов, что на 2% ниже показателей предыдущего дня. Ранее цена на Brent приближалась к 34 долларам за баррель из-за сообщений о росте напряженности в отношениях между США и Китаем. Причиной разногласий стала ситуация вокруг Гонконга.
2020-05-27T21:04:06+03:00
2020-05-27T21:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 27 мая 2020
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