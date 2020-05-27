Акция протеста прошла у здания грузинского парламента

В тот момент перед депутатами выступал премьер-министр Георгий Гахария. Участники митинга обвинили главу правительства в том, что он проводит пророссийскую политику в ущерб евроатлантическому курсу. Сообщается о стычках между демонстрантами и полицией. Кроме того, участники митинга напомнили о жестком подавлении протестов оппозиции в июне прошлого года.
2020-05-27T21:03:53+03:00
2020-05-27T21:03:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 27 мая 2020
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