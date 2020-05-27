В Москве со следующей недели можно будет ежедневно заниматься спортом на свежем воздухе. Правда, это будет возможно лишь до девяти утра. Но, в то же время, спортивные занятия разрешены на любых открытых городских пространствах, — сказал мэр Сергей Собянин. Обычные прогулки с девяти утра до девяти вечера разрешаются не больше трех раз в неделю – два раза в будни и один раз в выходной день.

Мэр также продлил до 14 июня своим указом действие в столице пропускного режима и напомнил, что на поездки даже для прогулки необходимо будет оформлять пропуск. Закрытыми останутся рестораны, кафе и салоны красоты.