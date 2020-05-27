Европейские лидеры призывают Биньямина Нетаньяху отказаться от планов аннексии части палестинской территории

Европейские лидеры призывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от планов аннексии части палестинской территории. В своих письмах главе израильского правительства лидеры европейских стран говорят, что стабильность в регионе возможна только при взвешенном и справедливом решении конфликта, а также в диалоге с палестинцами. Кабинет министров Израиля планирует уже летом установить суверенитет над частью территории западного берега реки Иордан. В ответ руководство палестинской автономии объявило, что расторгает все соглашения – как с Израилем, так и с Соединенными Штатами.