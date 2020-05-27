В Москве с 1 июня заработают непродовольственные магазины, в том числе книжные, будут открыты мастерские по ремонту обуви и одежды, возобновят работу некоторые предприятия сферы услуг, — следует из указа мэра города Сергея Собянина.

Для жителей столицы будут открыты парки и скверы, за исключением «Зарядья». Однако для прогулок, а также занятия спортом, необходимо будет носить маски. Кроме того, если горожане планируют поехать на прогулку, они должны оформить цифровой пропуск. Гулять могут все жители города, в том числе пожилые, кроме тех, кто заразился коронавирусом и проживает с такими людьми.

До 14 июня сохраняется пропускной режим и ряд ограничений. Рестораны, кафе, салоны красоты открыты не будут. В магазинах, аптеках, а также офисах «Мои документы» надо надевать перчатки. На обычные пешие прогулки москвичам можно будет выходить с 9 утра до 9 вечера не больше двух раз в будние дни и одного раза в выходной. Радиус прогулки рекомендовано ограничить двумя километрами от места проживания.