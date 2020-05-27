Американское руководство больше не считает Гонконг автономией в составе Китая

Об этом Конгрессу сказал госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это значит, что Гонконг теперь не может рассчитывать на прежний особый подход Соединенных Штатов. Причиной этого стал законопроект о национальной безопасности Гонконга, который собирается принять китайское руководство. В Вашингтоне считают это одним из шагов к подрыву автономии и свободы города. Из-за планов Пекина принять этот законопроект, в самом Гонконге в минувшие выходные возобновились акции протеста.