Богатые россияне все чаще стали использовать бизнес-авиацию для полета в страны, где смягчили карантинные меры. Как передает агентство Reuters, частота таких перелетов из России в Европу в этом месяце, по сравнению с апрелем, выросла почти в 2 раза. С конца марта Россия приостановила регулярное чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами, поэтому частный самолет стал единственным способом выбраться за границу, где у богатых людей из России есть дома или квартиры, а у некоторых даже второе гражданство, — поясняют участники рынка агентству Reuters.