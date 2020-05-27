Богатые россияне все чаще стали использовать бизнес-авиацию для полета в страны, где смягчили карантинные меры. Как передает агентство Reuters, частота таких перелетов из России в Европу в этом месяце, по сравнению с апрелем, выросла почти в 2 раза. С конца марта Россия приостановила регулярное чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами, поэтому частный самолет стал единственным способом выбраться за границу, где у богатых людей из России есть дома или квартиры, а у некоторых даже второе гражданство, — поясняют участники рынка агентству Reuters.
2020-05-27T20:07:32+03:00
2020-05-27T20:07:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650165-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:07, 27 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…