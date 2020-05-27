Собянин: Пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно

Пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно. Об этом заявил Сергей Собянин. Для свободного посещения в Москве будут открыты городские парки и зеленые территории, за исключением Зарядья. Гулять смогут все жители Москвы, включая пожилых, кроме заболевших и проживающих с ними. При этом, как подчеркнул мэр, пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции.