Люди с подтвержденным коронавирусом, но без жалоб на самочувствие, не должны включаться в статистику заболеваемости

Люди с подтвержденным коронавирусом, но у которых нет жалоб на самочувствие, не должны включаться в статистику заболеваемости. Такие рекомендации выпустило министерство здравоохранения. Кроме того, министерство рекомендовало указывать коронавирус в причинах смерти пациента, если у того была подтверждена эта инфекция. Сейчас, как следует из сообщений оперативного штаба, чуть менее половины новых случаев коронавируса, о которых сообщается каждые сутки, касаются людей, у которых инфекция протекает бессимптомно.