Пропускной режим и ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня. Такой указ подписал мэр Сергей Собянин. В то же время, новое распоряжение разрешает жителям столицы занятия спортом с 5 до 9 утра.

С 1 июня открываются все магазины, которые были закрыты до этого, в том числе, возобновляется продажа машин и работа ярмарок выходного дня. Во время прогулок и занятия спортом на улице с 1 июня нужно будет носить маски. Отменяется требование обязательной самоизоляции для жителей столицы старше 65 лет.