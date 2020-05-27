Еврокомиссия представила план восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса

Его объем составляет около 750 миллиардов евро. Это в полтора раза больше, чем инициатива Германии и Франции, которые предлагали выделить на восстановление экономики 500 миллиардов евро. Большая часть денег пойдет на прямую поддержку стран-членов ЕС. Сами государства должны будут разработать конкретные планы по восстановлению экономики и проведению реформ. Дополнительно выделят средства на исследования и науку, в том числе, на программу здравоохранения и поддержку третьих стран. Средства для осуществления этого плана Еврокомиссия планирует одолжить на финансовых рынках.