Пик безработицы в России ожидается с июля по сентябрь

Занятость населения начнет расти только в следующем году, — сказал сегодня на совещании у президента Владимира Путина министр труда Антон Котяков. Сам президент сказал, что число официальных безработных в нашей стране составляет уже почти 2 миллиона человек. Более трех миллионов, — добавил министр Котяков, находятся в состоянии неполной занятости. Путин, тем временем, поддержал предложение на три месяца увеличить в три раза – до 4,5 тысяч рублей – минимальное пособие по безработице.
2020-05-27T19:34:33+03:00
2020-05-27T19:34:33+03:00
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19:34, 27 мая 2020
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