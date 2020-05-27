Пик безработицы в России ожидается с июля по сентябрь

Занятость населения начнет расти только в следующем году, — сказал сегодня на совещании у президента Владимира Путина министр труда Антон Котяков. Сам президент сказал, что число официальных безработных в нашей стране составляет уже почти 2 миллиона человек. Более трех миллионов, — добавил министр Котяков, находятся в состоянии неполной занятости. Путин, тем временем, поддержал предложение на три месяца увеличить в три раза – до 4,5 тысяч рублей – минимальное пособие по безработице.