Руководство российского бюро агентства Bloomberg отказалось от встречи с депутатами Госдумы

Как сказал агентству ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия», а также член думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства Адальби Шхагошев, парламентарии хотели обсудить то, как агентство освещает ситуацию с коронавирусом в России. Кроме того, планировалось поговорить и о публикации о рейтинге Владимира Путина.

В минувшие выходные из-за этой статьи российское посольство в США потребовало от Bloomberg извинений. В материале агентства утверждалось, что поддержка российского президента россиянами опустилась до 27%. Шхагошев утверждает, что руководитель российского бюро агентства отказался от встречи в самый последний момент. В самом агентстве эту информацию не комментируют.