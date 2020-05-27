Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Центральной части России в пятницу. По данным Росгидромета, в столичном регионе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. В городе выпадет до 30 миллиметров осадков. Причиной станет активный циклон с Черного моря. Его влияние будет ощущаться и в субботу, — сказали специалисты Росгидромета агентству «Интерфакс».