Грозы, град и сильный ветер ожидаются в Центральной части России в пятницу. По данным Росгидромета, в столичном регионе порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. В городе выпадет до 30 миллиметров осадков. Причиной станет активный циклон с Черного моря. Его влияние будет ощущаться и в субботу, — сказали специалисты Росгидромета агентству «Интерфакс».
2020-05-27T19:08:32+03:00
2020-05-27T19:08:32+03:00
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19:08, 27 мая 2020
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