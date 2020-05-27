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19:08, 27 мая 2020

Петербургский подозреваемый «делу Сети» рассказал суду о том, как его пытали сотрудники ФСБ

Петербургский подозреваемый по так называемому «делу Сети» (деятельность запрещена на территории России) Виктор Филинков рассказал суду о том, как его пытали сотрудники ФСБ. По словам подсудимого, ему пришлось признаться в том, чего он не делал.

Общественник Яна Теплицкая описала состояние петербургского фигуранта громкого дела Виктора Филинкова, когда она увидела его в следственном изоляторе. По её словам, всё тело подозреваемого было в ожогах от электрошокеров. Филинков рассказал, что сотрудник петербургского ФСБ Константин Бондарев не требовал от него признаний. С помощью пытки он хотел, чтобы задержанный запомнил и повторил следователям, что он якобы, участвовал в деятельности подпольной организации. По словам Филинкова, его избивали в микроавтобусе, а затем вывезли в лес, где угрожали продолжить пытку электрошокером на морозе. После этого Филинков согласился дать показания, которые ему диктовал Бондарев. Добавим, что адвокат подсудимого Виталий Черкасов сегодня попросил суд исключить из дела показания пензенского фигуранта Дмитрия Пчелинцева. По данным следственного изолятора, где он находился, в день, когда он якобы беседовал со следователем, Пчелинцев ни с кем не встречался.

Ранее пензенские фигуранты дела отказались от показаний против петербургских участников, потому что дали их под пытками.



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