Москва направляет медбригады на помощь в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкалье

Москва направляет медицинские бригады на помощь в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкалье. Как сказала вице-мэр Анастасия Ракова, первая группа столичных врачей вылетает уже сегодня. Всего город намерен предоставить около сорока специалистов. Также в регионы будут отправлены медикаменты и оборудование. С просьбой к столичному мэру оказать помощь другим регионам сегодня обратился президент Владимир Путин. По его словам, московскому руководству удалось справиться с непростой ситуацией в связи с эпидемией коронавируса.
2020-05-27T19:05:35+03:00
2020-05-27T19:05:35+03:00
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19:05, 27 мая 2020
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