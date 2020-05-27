Москва направляет медбригады на помощь в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан, Забайкалье

Москва направляет медицинские бригады на помощь в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкалье. Как сказала вице-мэр Анастасия Ракова, первая группа столичных врачей вылетает уже сегодня. Всего город намерен предоставить около сорока специалистов. Также в регионы будут отправлены медикаменты и оборудование. С просьбой к столичному мэру оказать помощь другим регионам сегодня обратился президент Владимир Путин. По его словам, московскому руководству удалось справиться с непростой ситуацией в связи с эпидемией коронавируса.