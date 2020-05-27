Правительство России выступает за увеличение размера пособия по безработице. Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он признал, что коронавирус серьезно повлиял на рынок труда в России.

В свою очередь, президент Владимир Путин поддержал трехкратное увеличение в течение трех месяцев пособия по безработице.