Правительство России выступает за увеличение размера пособия по безработице. Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он признал, что коронавирус серьезно повлиял на рынок труда в России.
В свою очередь, президент Владимир Путин поддержал трехкратное увеличение в течение трех месяцев пособия по безработице.
Правительство России выступает за увеличение размера пособия по безработице
Правительство России выступает за увеличение размера пособия по безработице. Об этом сегодня сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он признал, что коронавирус серьезно повлиял на рынок труда в России.