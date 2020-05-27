Второй глава российского региона заразился коронавирусом. Руководитель Удмуртии Александр Бречалов объявил о том, что у него положительный тест. Бречалов добавил, что на прошлой неделе контактировал с заболевшим человеком. У тех, кто общался с самим главой Удмуртии, пока отрицательные результаты тестов. Ранее глава Тувы Шалбан Кара-оол также подтвердил, что заразился коронавирусом.

Между тем Рамзан Кадыров заявил, что здоров, в ответ на сообщения о его заражении коронавирсом. При этом накануне он пришел на совещание республиканского оперативного штаба с катетером в руке. Кадыров впервые публично отреагировал на информацию о заражении коронавирусом. В прямом эфире Instagram он назвал себя абсолютно здоровым человеком, его слова приводит агентство ТАСС. При этом Кадыров задался риторическим вопросом: в мире миллионы людей заражены коронавирусом, десятки тысяч умерли, он что, не человек? Не имеет право заболеть? Глава Чеченской Республики сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. Он подчеркнул, что как может старается не заболеть. Глава Чечни также упомянул про капельницу, которую, как он утверждает, поставил, чтобы поднять иммунитет. Ее на руке Кадырова увидели журналисты во время совещания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На видеозаписи, сохраненной «Новой газетой», видно, что глава Чечни старается не показывать руку, на которой скотчем закреплен катетер, но забывается и тот попадает в кадр. Да и в целом, отмечает издание, Кадыров в последних сюжетах на телевидении не выглядит как совершенно здоровый человек. Отметим, что до сегодняшнего дня Кадыров никак не комментировал на информацию о том, что он заразился коронавирусом. Между тем сообщения о его госпитализации появилась в прессе почти неделю назад. От комментариев на эту тему уклонялись также в Кремле.

Ранее несколько человек заразились коронавирусом в российском правительстве, в том числе, премьер-министр Михаил Мишустин. О его выздоровлении было объявлено несколько дней назад.