Президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить регулирование деятельности социальных сетей в стране или даже вовсе закрыть из-за того, что они мешают республиканцам выражать свои взгляды. Об этом глава Белого дома написал в своем Твиттере.

По его словам, администрация социальных сетей безуспешно пыталась помешать республиканцам еще четыре года назад, перед президентскими выборами. Угрозы Трампа появились после того, как социальная сеть Твиттер отметила одну из его записей специальным знаком, который предупреждает, что информация должна требует дополнительной проверки. В публикации президент США говорил о том, что демократы хотят создать условия для махинаций на предстоящих выборах с помощью голосования по почте.