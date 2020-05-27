Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает, что заразился коронавирусом. Он добавил, что абсолютно здоров, — передает агентство ТАСС. По словам Кадырова, миллионы людей в мире заражены коронавирусом, а появление на заседании с медицинским катетером в руке объяснил желанием поднять свой иммунитет.

«Новая газета» обращала внимание, что на совещании оперативного штаба глава Чечни находился с медицинским катетером в руке, причем, как отмечает издание, позже этот сюжет удалили. На прошлой неделе агентство «Интерфакс» сообщало о том, что глава Чечни госпитализирован в Москве с подозрением на коронавирус.