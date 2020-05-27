Президент США Дональд Трамп пригрозил регулировать соцсети или вовсе их закрывать. Такая реакция появилась после того, как «Твиттер» пометил его публикацию специальным знаком, предлагающим проверить содержание текста на соответствие фактам.

Соцсети предвзяты к консерваторам и сторонникам республиканской партии и глушат их голоса, – так говорится в одном из последних сообщений Трампа в его твиттере. Президент США попутно вновь намекнул на то, что СМИ пытались помочь в 2016 году выиграть на выборах кандидату от демократов Хиллари Клинтон. Теперь же он призвал издания и соцсети «исправиться».

Такую реакцию Трампа вызвало решение «Твиттера» отметить специальным знаком его сообщение с критикой голосования на грядущих президентских выборах по почте. По его мнению, этот формат может привести к фальсификациям. Под этой и следующими публикациями появился восклицательный знак и предложение «узнать факты». В соцсети считают, что позиция Трампа вводит в заблуждение избирателей и выражает неверную информацию о процессе голосования.

Это вызвало гневную реакцию Трампа и даже обвинения во вмешательстве «Твиттера» в президентские выборы и наклеивании ярлыков на основе публикаций канала CNN и газеты Washington Post. Эти издания и ранее подвергались им критике. Трамп не раз утверждал, что они распространяют про него ложную информацию. «Твиттер» же подавляет свободу слова, заключил американский президент.

Между тем «Твиттер» ранее отказался удалять твиты Трампа, которые содержали конспирологическую теорию о смерти сотрудницы Конгресса в 2001 году. Президент косвенно обвинил в ее гибели одного из бывших конгрессменов, хотя власти пришли к выводу о несчастном случае.