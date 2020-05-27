США после девятилетнего перерыва планируют осуществить запуск пилотируемого корабля к МКС

США после девятилетнего перерыва планируют осуществить запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции. Старт на космодроме во Флориде должен состояться ближе к полуночи по московскому времени. Глава NASA Джим Брайденстайн считает сегодняшнее событие историческим.

Стоит отметить, что Crew Dragon станет первым коммерческим кораблем, который доставит космонавтов на МКС. Это подчеркнул директор космического центра имени Кеннеди Боб Кабана. Ранее сообщалось, что на мысе Канаверэл ждут не только Илона Маска, но и Дональда Трампа.

Этот запуск – настоящее историческое событие, создатель Space X Илон Маск сумел добиться огромного успеха. Об этом в эфире «Эха» сказал экономист, профессор Парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев.