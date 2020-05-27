Греция в качестве защитной меры от коронавируса собирается прививать населению вакцину против туберкулеза

Греция в качестве превентивной и защитной меры от коронавируса собирается прививать населению известную уже более ста лет вакцину против туберкулеза, сообщают зарубежные СМИ.

Как передает телеканал Star TV, ученые греческой университетской клиники Аттикон предложили использовать старую вакцину БЦЖ против туберкулеза для защиты населения, пока не найден антидот от коронавируса. Стар отмечает, что решение греческих властей основано на исследовании, показавшем эффективность использования вакцины БЦЖ, подтвержденном экспертами Национальной организации по лекарственным средствам. Как сообщают западные информагентства, вакцинация на территории Греческой республики начнется 1 июня.

Местные СМИ пишут, что по данным проведенных исследований, у привитых вакциной от БЦЖ риск развития респираторной инфекции, которая сопровождает КОВИД-19, примерно на 80 процентов ниже. Ученые считают, что вакцинация может послужить «щитом» для целого ряда групп риска. Как заявил британскому изданию глава группы врачей Афинского национального университета, когда специальная вакцина недоступна, развитие коллективного иммунитета может быть осуществлено с помощью препаратов, обеспечивающих общую защиту, таких как туберкулезная вакцина. Вакцинация будет проводиться в нескольких афинских больницах, а также в ряде других городов Греции. Эксперты считают, что препарат позволит защитить граждан, которые входят в группу риска по коронавирусу.

Специализированный журнал Science Mag приводит на этот счет мнение иммунолога из Университета Торонто, Элинор Фиш, которая считает, что вакцина, по всей видимости, не сможет полностью побороть инфекцию коронавируса, но позволит смягчить ее воздействие на человеческий организм. Эксперт заявила, что по возможности, сама сделала бы себе соответствующую прививку, пишет издание.

Западные информагентства сообщают, что уже в трех странах – Австралии, Германии и Нидерландах – запущены антикоронавирусные программы вакцинации с использованием противотуберкулезной вакцины.