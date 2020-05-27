Глава Удмуртии Александр Бречалов заразился коронавирусом

Еще один глава российского региона заразился коронавирусом. Инфекция подтвердилась у руководителя Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе. Несколько дней назад стало известно о госпитализации главы Тувы Шолбана Кара-оола. Он сам подтвердил, что заразился коронавирусом.