Главный редактор красноярского телеканала ТВК обратилась в полицию из-за угроз. Несколько дней назад журналистке пригрозили физической расправой в соцсетях.

Угрозы главному редактору телеканала ТВК Марии Бухтуевой поступили в соцсети «ВКонтакте»: пользователь под именем Василь Клименко пригрозил, что журналистке «вырвут язык», а также посоветовал ей «ходить и оглядываться» и добавил, что «арматурка Кашина» отлично прочищает мозги». Бухтуева отнеслась к этому серьезно и написала заявление в полицию. Угроза наверняка связана с ее работой, пояснила главный редактор ТВК в беседе с «Эхом».

Бухтуева добавила, что не чувствует реальной опасности для своей жизни. Журналистка также уверена, что полиция не найдет злоумышленника. Между тем привлечь к ответственности автора угроз призвало журналистское объединение «Синдикат-100», в которое входят несколько десятков СМИ, в том числе «Эхо Москвы». Журналисты считают, что речь идет о преступлении по уголовной статье об угрозе убийством.

Сообщение неизвестного было опубликовано под перепечаткой текста «Новой газеты», в котором главные редакторы нескольких изданий рассказывают о претензиях со стороны государственных ведомств из-за материалов о проблемах, вызванных пандемией коронавируса. На саму Бухтуеву ранее составили протокол сотрудники Роскомнадзора, ей грозит штраф до 200 тысяч рублей.

Ранее угрозы поступили в адрес другой журналистки телеканала ТВК. Она также решила обратиться в полицию.