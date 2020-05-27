Екатеринбургская епархия запретила в служении схиигумена Сергия

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении схиигумена Сергия (Романова). Кроме скандальных видеороликов схиигумен Сергий в регионе известен как бывший милиционер и бывший заключенный, первый настоятель монастыря на Ганиной Яме, а также главный экзорцист Екатеринбургской епархии и духовник известных личностей.

Ровно месяц назад 27 апреля Митрополит Ектб и Верхотурский Кирилл выпустил указ, в котором напомнил: он как правящий архиерей неоднократно беседовал со схиигуменом Сергием относительно содержания его проповедей. В этом же указе митрополит благословлял схиигумена Сергия послужить Святой Церкви безмолвием, затвором и молитвой. Новое видео скандального заштатного клирика Екатеринбургской епархии появилось в сети 26 мая. Схиигумен оговорился, что находится он вне монастыря и запрета правящего архиерея не нарушает. Правда стиль высказываний клирика остался прежним. На протяжении более, чем 20 минут схиигумен говорил, что ситуация с распространением COVID-19 специально срежиссирована мировым правительством, а вакцинация — убивает и чипирует.

Меньше, чем через сутки после этого видеовыступления, Екатеринбургская епархия на официальном сайте сообщила: схиигумен Сергий (Романов) с 27 мая запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Далее деятельность клирика уже будет рассматривать уже епархиальный суд.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии порталу Znak.com сообщили, что церковный суд сможет собраться не ранее даты отмены ограничений, введенных из-за коронавируса.