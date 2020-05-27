На фоне частичного снятия ограничений в России наметился рост экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По словам Решетникова, в ближайшем будущем предстоит отказаться от бумажного оборота документов, а также узаконить удаленный режим работы.

Около 5,6 млн человек в России трудятся удалённо, — заявил глава Минтруда Антон Котяков.