Сегодня Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание. Впрочем, один из парламентариев, справедливоросс Михаил Тимонов сказал, что нужно встречаться очно и на это есть веские причины.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отмечает, что возможность проведения заседания в удаленном режиме закреплена в регламенте.