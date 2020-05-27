Сегодня Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание. Впрочем, один из парламентариев, справедливоросс Михаил Тимонов сказал, что нужно встречаться очно и на это есть веские причины.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отмечает, что возможность проведения заседания в удаленном режиме закреплена в регламенте.
Сегодня Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание
Сегодня Мосгордума провела первое в своей истории дистанционное заседание. Впрочем, один из парламентариев, справедливоросс Михаил Тимонов сказал, что нужно встречаться очно и на это есть веские причины.