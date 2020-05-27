Согласно официальным данным, в РФ число вылечившихся от коронавируса вновь превышает количество выявленных за сутки

Согласно официальным данным, в России второй день подряд число тех, кто вылечился от коронавируса превышает количество вновь выявленных. По данным оперативного штаба, выздоровели еще 11 тысяч человек, а заразились чуть более 8 тысяч. Из них 2 тысячи в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Подробно об этом мэр Сергей Собянин рассказал сегодня на совещании президенту Владимиру Путину. Собянин сообщил, что с 1 июня в Москве откроется непродовольственный ритейл. Также возобновит работу часть сферы услуг – те, что не предполагают длительного контакта людей. В тестовом режиме будет разрешено людям гулять, но поочередно — будет составлен график для домов.

Очередные ослабления режима изоляции, после того как президент объявил дату проведения парада, не удивляют политолога Дмитрия Орешкина. При этом он допускает, что ситуация с коронавирусом в столице действительно стабилизировалась.