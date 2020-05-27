Путин впервые привлечен в качестве ответчика по административному делу

Президент России Владимир Путин впервые привлечен в качестве ответчика. Верховный суд направил главе государства материалы искового заявления, поданного бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Михаил Игнатьев намерен оспаривать январский указ президента о досрочном прекращении его полномочий в качестве главы Чувашии. Он просит Верховный суд признать незаконным указ в части отрешения его от должности в связи с утратой доверия. Он также просит обязать президента установить факт частичной потери экс-главой региона трудоспособности в период его работы и установить право Игнатьева на дополнительные социальные и иные гарантии. Владимир Путин заявлен по этому иску как административный ответчик. Верховный суд заявление принял, но указал, что соцгарантиями он не занимается, эти требования Игнатьеву вернули. Остальная часть иска принята к производству. Главе государства направлены копии документов, а его представитель может в течение месяца представить свои возражения.

Как следует из карточки дела, иск был подан ровно неделю назад, 20 мая, а на следующий день он был принят к производству. При этом ряд СМИ пишут, о том, что Игнатьев был госпитализирован в начале мая, и на момент подачи заявления находился в больнице в Санкт-Петербурге. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что бывший глава Чувашии лежит в медучреждении с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, он дышит с помощью специального аппарата. Близкий к окружению Игнатьева источник издания «Idel.Реалии» утверждает, что врачи дают ему неутешительные прогнозы, а этот иск – это «шаг отчаяния человека, которому нечего терять». Судебное заседание по заявлению Игнатьева назначено на 30 июня.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией 10 лет. В январе этого года Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия после серии скандалов, которые вызвали большой общественный резонанс. Игнатьев призывал «мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть», а также на одном из мероприятий заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Путин тогда говорил, что это неподобающее поведение. В Кремле знают об иске бывшего главы Чувашии. Когда состоится суд и кто будет представлять президента – пока неизвестно, — дал понять Дмитрий Песков.

Возмущение принудительной отставкой – логичная реакция, но в случае Игнатьева решение президента было оправданным, — считает депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков.

Пока трудно судить о перспективах иска экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала доктор юридических наук, профессор ВШЭ Елена Лукьянова. «Право граждан оспаривать указы президента никто не отменял, как и любые другие правоприменительные акты, а зачастую и нормативные. Какие у него шансы на успех? Содержания мы не знаем, дела мы не знаем, к чему он апеллирует, не знаем. Что это такое – жалоба, иск, трудовой спор, мы тоже не знаем», — сказала она. Лукьянова отметила, что к этому делу привлечено общественное внимание, поскольку это прецедент. По ее мнению, исход дела зависит от степени независимости российского суда. При этом юридическому сообществу будет интересно получить разъяснение понятия «утрата доверия», добавила она.