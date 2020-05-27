Z Архив новостей новости
5 15 6 3032
Эксклюзив Эха 18:06, 27 мая 2020

Путин впервые привлечен в качестве ответчика по административному делу

Президент России Владимир Путин впервые привлечен в качестве ответчика. Верховный суд направил главе государства материалы искового заявления, поданного бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Михаил Игнатьев намерен оспаривать январский указ президента о досрочном прекращении его полномочий в качестве главы Чувашии. Он просит Верховный суд признать незаконным указ в части отрешения его от должности в связи с утратой доверия. Он также просит обязать президента установить факт частичной потери экс-главой региона трудоспособности в период его работы и установить право Игнатьева на дополнительные социальные и иные гарантии. Владимир Путин заявлен по этому иску как административный ответчик. Верховный суд заявление принял, но указал, что соцгарантиями он не занимается, эти требования Игнатьеву вернули. Остальная часть иска принята к производству. Главе государства направлены копии документов, а его представитель может в течение месяца представить свои возражения.

Как следует из карточки дела, иск был подан ровно неделю назад, 20 мая, а на следующий день он был принят к производству. При этом ряд СМИ пишут, о том, что Игнатьев был госпитализирован в начале мая, и на момент подачи заявления находился в больнице в Санкт-Петербурге. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник пишет, что бывший глава Чувашии лежит в медучреждении с двусторонней пневмонией, в тяжелом состоянии с высоким процентом поражения легких, он дышит с помощью специального аппарата. Близкий к окружению Игнатьева источник издания «Idel.Реалии» утверждает, что врачи дают ему неутешительные прогнозы, а этот иск – это «шаг отчаяния человека, которому нечего терять». Судебное заседание по заявлению Игнатьева назначено на 30 июня.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией 10 лет. В январе этого года Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия после серии скандалов, которые вызвали большой общественный резонанс. Игнатьев призывал «мочить журналистов и блогеров, которые критикуют власть», а также на одном из мероприятий заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новой пожарной машины. Путин тогда говорил, что это неподобающее поведение. В Кремле знают об иске бывшего главы Чувашии. Когда состоится суд и кто будет представлять президента – пока неизвестно, — дал понять Дмитрий Песков.

Возмущение принудительной отставкой – логичная реакция, но в случае Игнатьева решение президента было оправданным, — считает депутат Госдумы от Чувашии Анатолий Аксаков.

Пока трудно судить о перспективах иска экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала доктор юридических наук, профессор ВШЭ Елена Лукьянова. «Право граждан оспаривать указы президента никто не отменял, как и любые другие правоприменительные акты, а зачастую и нормативные. Какие у него шансы на успех? Содержания мы не знаем, дела мы не знаем, к чему он апеллирует, не знаем. Что это такое – жалоба, иск, трудовой спор, мы тоже не знаем», — сказала она. Лукьянова отметила, что к этому делу привлечено общественное внимание, поскольку это прецедент. По ее мнению, исход дела зависит от степени независимости российского суда. При этом юридическому сообществу будет интересно получить разъяснение понятия «утрата доверия», добавила она.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 139 6 14697 21.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 288 6 35476 26.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 63 6 9082 24.05
Новости

Клирику Екатеринбургской епархии схиигумену Сергию запретили проводить богослужения и выступать с проповедями Причиной стали высказывания священника о вакцинации, которую он считает мировым заговором…

5 42 6 6147
Новости

Американская компания SpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС Космический корабль Crew Dragon должен стартовать с космодрома в штате Флорида сегодня…

5 33 6 5067
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 52 6 8183 13:30
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 598 6 99176 23.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14169 25.05
Блоги

«Слишком часто журналиста настигает «арматурка», а то и пуля» Открытое заявление «Синдиката-100» из-за угроз сотруднице красноярской телекомпании ТВК Марии Бухтуевой…

5 30 6 5662 11:11
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5910 24.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7405 20.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6913 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 275 6 58177 24.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 50 6 11125 24.05
Новости

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев обжаловал в Верховном суде решение Путина о его отставке Экс-руководитель республики был уволен в январе после череды громких скандалов…

5 23 6 5404
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 6010 21.05

Популярное за неделю

Новости

Роспотребнадзор: Москва готова к первому и даже второму этапу снятия ограничений Это сообщила глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева…

5 20 6 16054
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 115745 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 63 6 8917 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 117 6 411436 24.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 198 6 107563 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8545417
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4497719

Сегодня в эфире