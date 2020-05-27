Глава Чечни Рамзан Кадыров пришел на совещание оперативного штаба в Грозном с медицинским катетером на руке. Как пишет «Новая газета», сюжет с заседания подготовила сняла государственная телекомпания «Грозный», но затем видео удалили. Сам Кадыров, как отмечает издание, на протяжении всего сюжета старается не показывать правую руку.

На прошлой неделе агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник «в медицинских кругах» сообщало, что главу Чечни госпитализировали в московскую больницу с подозрением на коронавирус. В окружении Кадырова это отрицали.