Москвичам с 1 июня разрешат прогулки три раза в неделю. Ранним утром, с пяти до девяти, можно будет выходить на улицу без ограничений, рассказал агентству«Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. О том, что в столице планируется разрешить прогулки в тестовом режиме сказал мэр города Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, пояснил источник «Интерфакса». Окончательный порядок утвердят документом правительства Москвы.
2020-05-27T17:32:15+03:00
2020-05-27T17:44:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 27 мая 2020
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