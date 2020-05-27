Москвичам с 1 июня разрешат прогулки три раза в неделю. Ранним утром, с пяти до девяти, можно будет выходить на улицу без ограничений, рассказал агентству«Интерфакс» источник, знакомый с ситуацией. О том, что в столице планируется разрешить прогулки в тестовом режиме сказал мэр города Сергей Собянин. Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru, пояснил источник «Интерфакса». Окончательный порядок утвердят документом правительства Москвы.