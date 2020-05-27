Минтруд РФ предлагает закрепить удаленную занятость в Трудовом кодексе

Минтруд РФ предлагает закрепить удаленную и комбинированную занятость в Трудовом кодексе. Около 5,6 млн человек в России трудятся удалённо, — заявил Антон Котяков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован и после пандемии. «Сейчас многое, очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. Его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами», — сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ.

