Мишустин предложил увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу

Правительство РФ предлагает увеличить пособие по безработице всем потерявшим работу, в том числе не в связи с коронавирусом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. «Одна из важных мер — это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу. При этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса», — сказал Мишустин на совещании по ситуации на рынке труда в среду.

Свыше 400 тыс. человек, которые потеряли работу после 1 марта, получают максимальное пособие по безработице. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Гражданам, потерявшим работу после 1 марта, назначается максимальное пособие по безработице. Сегодня его получают свыше 400 тысяч человек», — сообщил он на совещании по ситуации на рынке труда с участием президента РФ Владимира Путина.