«Тайга.инфо»: Голосование по поправкам может пройти, в том числе, в палатках прямо на улице

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти, в том числе, в палатках прямо на улице. Как утверждается, этот вариант предложили в Центризбиркоме.

Помимо традиционных участков в помещениях избиратели могут столкнуться с открытыми тентами с натяжной крышей. Такие сведения приводят источники интернет-издания «Тайга.инфо». По их данным, у подобных участков не будет не только стенок, но и занавесок на кабинках для голосования. Их якобы запретили.

Новшествам, как утверждается, подвергнутся и выездные голосования на дому. Их планируют устроить во дворах или на площадках подъездов: оттуда жители смогут забрать бюллетень в запечатанном пакете, проголосовать в квартире и вернуть бланк на стол. На обычных же участках останутся только электронные урны, или комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Впрочем, по словам собеседников издания, четкой концепции по формату голосования по поправкам в Конституцию пока нет, поскольку рекомендации Центризбиркома не оформлены документально. При этом финансирование различных форматов будет проходить централизованно. В самом ЦИКе все эти данные пока не комментировали.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за эпидемии коронавируса было перенесено. Новую дату пока не назначили.