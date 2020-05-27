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17:04, 27 мая 2020

Верховный суд России принял к рассмотрению иск бывшего главы Чувашии к президенту Путину

Верховный суд России принял к рассмотрению иск бывшего главы Чувашии к президенту Владимиру Путину. Нынешний глава государства таким образом впервые становится административным ответчиком. Михаил Игнатьев добивается отмены указа президента о досрочном прекращении полномочий чувашского руководителя. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь сказал, что пока неизвестно, как пройдет суд и кто будет представлять президента.

Заседание суда по иску Игнатьева назначено на 30 июня. Между тем сам бывший глава Чувашии, как передает «Радио Свобода», был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией. Туда он попал еще в начале мая.

Владимир Путин уволили Михаила Игнатьева в январе в связи с утратой доверия, когда вокруг чувашского руководителя разгорелся скандал. Поводом послужило видео, в котором Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.



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