Московские власти собираются разрешить со следующей недели работу непродовольственных магазинов. Также с 1 июня возможно частичное возобновление деятельности предприятий сферы услуг, — сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Жителям столицы, по его словам, собираются разрешить прогулки на улице, но по установленному распорядку. Обо всем этом мэр сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства считает, что столице удалось избежать худших вариантов развития событий с коронавирусом. Он попросил мэрию города направить помощь в регионы. По словам Путина, в ближайшее время такая помощь может понадобиться Владимирской и Псковской областям.