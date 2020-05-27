Компания Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в неоплачиваемый отпуск. Об этом руководство корпорации объявит в конце недели, рассказали представители профсоюза газете Wall Street Journal. Решение связано с сокращением авиаперевозок из-за коронавируса. Ранее администрация авиапроизводителя говорила о планах сократить в течение года каждого десятого работника. Так же собираются поступить и авиакомпании. В частности, Virgin Atlantic и Ryanair.
2020-05-27T16:34:37+03:00
2020-05-27T16:34:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650033-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 27 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…