Компания Boeing отправит около 2,5 тыс. сотрудников в США в неоплачиваемый отпуск. Об этом руководство корпорации объявит в конце недели, рассказали представители профсоюза газете Wall Street Journal. Решение связано с сокращением авиаперевозок из-за коронавируса. Ранее администрация авиапроизводителя говорила о планах сократить в течение года каждого десятого работника. Так же собираются поступить и авиакомпании. В частности, Virgin Atlantic и Ryanair.