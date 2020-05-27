В США вспыхнули протесты после гибели задержанного от рук полиции. Несколько сотен жителей Миннеаполиса вышли на улицу, протестуя против полицейского насилия и расового неравенства. Полиция применила слезоточивый газ и световые гранаты, — передает Би-би-си. В понедельник стражи порядка задержали подозреваемого в использовании фальшивых денег. Чернокожего Джорджа Флойда повалили на землю, один из офицеров встал ему на шею. Задержанный жаловался, что не может дышать. На видео сцены задержания подозреваемый не оказывал сопротивления. Офицеров, которые участвовали в этом инциденте, уже уволили.